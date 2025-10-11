Motorista de aplicativo é achada morta após 5 dias desaparecida

A motorista de aplicativo Vanessa Jussara da Silva, de 38 anos, foi encontrada morta após cinco dias desaparecida em Uberlândia (MG). O corpo foi localizado na noite de quinta-feira (9) em uma área rural, e o namorado da vítima, de 34 anos, foi preso após confessar o crime e indicar o local onde a mulher estava.
Vanessa estava desaparecida desde o último sábado (4), quando foi vista pela última vez em um bar no bairro Residencial Integração. Ela trabalhava como motorista de aplicativo e era natural de Piumhi, no Centro-Oeste de Minas.
Segundo o delegado Carlos Fernandes, responsável pelo caso, o suspeito admitiu ter matado a mulher por esganadura no domingo (5) e abandonado o corpo a cerca de 15 quilômetros de Uberlândia.
“Ele matou ela no domingo e, em seguida, abandonou o corpo. O suspeito também havia deixado a casa onde morava e estava escondido na zona rural, onde foi encontrado”, afirmou o delegado.
O corpo apresentava sinais de violência e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) após a perícia da Polícia Civil.
Do desaparecimento à prisão
O desaparecimento de Vanessa foi registrado apenas na terça-feira (7), dois dias após a família perder contato com ela. No dia seguinte, uma testemunha relatou à polícia que o namorado da vítima havia sido visto cavando um buraco no quintal de casa e que o local teria vestígios de sangue.
Equipes da Polícia Militar e da perícia foram até a residência, mas não encontraram indícios de sangue nem o corpo. Após a prisão do suspeito, ele confessou o assassinato e revelou o ponto exato onde havia deixado a vítima, encerrando as buscas.
A Polícia Civil trata o caso como feminicídio, e o homem segue preso à disposição da Justiça.