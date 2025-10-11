Motorista de aplicativo é achada morta após 5 dias desaparecida

A motorista de aplicativo Vanessa Jussara da Silva, de 38 anos, foi encontrada morta após cinco dias desaparecida em Uberlândia (MG). O corpo foi localizado na noite de quinta-feira (9) em uma área rural, e o namorado da vítima, de 34 anos, foi preso após confessar o crime e indicar o local onde a mulher estava.

Vanessa estava desaparecida desde o último sábado (4), quando foi vista pela última vez em um bar no bairro Residencial Integração. Ela trabalhava como motorista de aplicativo e era natural de Piumhi, no Centro-Oeste de Minas.