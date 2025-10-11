11 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRASIL

Motorista de aplicativo é achada morta após 5 dias desaparecida

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

A motorista de aplicativo Vanessa Jussara da Silva, de 38 anos, foi encontrada morta após cinco dias desaparecida em Uberlândia (MG). O corpo foi localizado na noite de quinta-feira (9) em uma área rural, e o namorado da vítima, de 34 anos, foi preso após confessar o crime e indicar o local onde a mulher estava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vanessa estava desaparecida desde o último sábado (4), quando foi vista pela última vez em um bar no bairro Residencial Integração. Ela trabalhava como motorista de aplicativo e era natural de Piumhi, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo o delegado Carlos Fernandes, responsável pelo caso, o suspeito admitiu ter matado a mulher por esganadura no domingo (5) e abandonado o corpo a cerca de 15 quilômetros de Uberlândia.

“Ele matou ela no domingo e, em seguida, abandonou o corpo. O suspeito também havia deixado a casa onde morava e estava escondido na zona rural, onde foi encontrado”, afirmou o delegado.

O corpo apresentava sinais de violência e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) após a perícia da Polícia Civil.

Do desaparecimento à prisão

O desaparecimento de Vanessa foi registrado apenas na terça-feira (7), dois dias após a família perder contato com ela. No dia seguinte, uma testemunha relatou à polícia que o namorado da vítima havia sido visto cavando um buraco no quintal de casa e que o local teria vestígios de sangue.

Equipes da Polícia Militar e da perícia foram até a residência, mas não encontraram indícios de sangue nem o corpo. Após a prisão do suspeito, ele confessou o assassinato e revelou o ponto exato onde havia deixado a vítima, encerrando as buscas.

A Polícia Civil trata o caso como feminicídio, e o homem segue preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários