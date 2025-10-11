Marcela morre em SJC aos 29 anos; veja notas de falecimento

Sônia Maria dos Santos
Idade: 76 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: —
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 12/10/2025, às 14h
João de Souza Siqueira
Idade: 61 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 12/10/2025, às 11h
Maria Aparecida dos Santos Coelho
Idade: 79 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores — 12/10/2025, às 11h
Marcela Piovesam da Silva
Idade: 29 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo — 12/10/2025, às 10h30
José Carlos Ribeiro
Idade: 65 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas — 12/10/2025, às 9h
José Gonçalves Lopes
Idade: 102 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores — 11/10/2025, às 17h
Irene Borges Chazanas
Idade: 96 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Israelita do Butantã (SP) — 11/10/2025, às 17h
Amim Francisco de Abreu
Idade: 61 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 11/10/2025, às 16h30
Ana Maria Moreira
Idade: 75 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Maria Peregrina (Santana) — 11/10/2025, às 16h30
Júlia da Silva Lazarini
Idade: 105 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite — Rua Maricá, 165
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas — 11/10/2025, às 15h30
José Vilela Barbosa
Idade: 67 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas — 11/10/2025, às 15h
Zélia Vieira da Silva
Idade: 81 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 11/10/2025, às 15h
Lucília Sebastiana de Sousa
Idade: 79 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 11/10/2025, às 14h30
Cláudio Aparecido de Barros
Idade: 56 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Urbam Sala 6
Sepultamento: Cemitério Maria Peregrina (Santana) — 11/10/2025, às 14h
Maria Aparecida Cabral Carvalho de Souza
Idade: 83 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 11/10/2025, às 13h30
Gertrud Ulmi
Idade: 79 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas — 11/10/2025, às 10h30
José João Uchoas
Idade: 70 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 11/10/2025, às 10h
Áurea Cleusa de Castro Pinto
Idade: 78 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 11/10/2025, às 10h