11 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OBITUÁRIO

Marcela morre em SJC aos 29 anos; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

Sônia Maria dos Santos

Idade: 76 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: —
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 12/10/2025, às 14h

João de Souza Siqueira

Idade: 61 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 12/10/2025, às 11h

Maria Aparecida dos Santos Coelho

Idade: 79 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores — 12/10/2025, às 11h

Marcela Piovesam da Silva

Idade: 29 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo — 12/10/2025, às 10h30

José Carlos Ribeiro

Idade: 65 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas — 12/10/2025, às 9h

José Gonçalves Lopes

Idade: 102 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores — 11/10/2025, às 17h

Irene Borges Chazanas

Idade: 96 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Israelita do Butantã (SP) — 11/10/2025, às 17h

Amim Francisco de Abreu

Idade: 61 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 11/10/2025, às 16h30

Ana Maria Moreira

Idade: 75 anos
Falecimento: 11/10/2025
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Maria Peregrina (Santana) — 11/10/2025, às 16h30

Júlia da Silva Lazarini

Idade: 105 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite — Rua Maricá, 165
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas — 11/10/2025, às 15h30

José Vilela Barbosa

Idade: 67 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas — 11/10/2025, às 15h

Zélia Vieira da Silva

Idade: 81 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 11/10/2025, às 15h

Lucília Sebastiana de Sousa

Idade: 79 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 11/10/2025, às 14h30

Cláudio Aparecido de Barros

Idade: 56 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Urbam Sala 6
Sepultamento: Cemitério Maria Peregrina (Santana) — 11/10/2025, às 14h

Maria Aparecida Cabral Carvalho de Souza

Idade: 83 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 11/10/2025, às 13h30

Gertrud Ulmi

Idade: 79 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas — 11/10/2025, às 10h30

José João Uchoas

Idade: 70 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 11/10/2025, às 10h

Áurea Cleusa de Castro Pinto

Idade: 78 anos
Falecimento: 10/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 11/10/2025, às 10h

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários