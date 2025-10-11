Filho bate e quebra dentes da mãe idosa por dinheiro para drogas

Um homem de 42 anos espancou, estrangulou e quebrou os dentes da própria mãe, de 75 anos, após ela se recusar a dar dinheiro para comprar drogas, em Patos de Minas (MG). O caso aconteceu nesta segunda-feira (7) e chocou a população pela brutalidade das agressões.
De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa foi atacada dentro de casa com socos e chutes. O agressor também tentou estrangulá-la e destruiu vários móveis do imóvel durante o surto.
A vítima, ensanguentada e em estado de choque, conseguiu pedir socorro a vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Os agentes encontraram a idosa com múltiplos ferimentos e dentes quebrados, sendo encaminhada imediatamente ao hospital.
O homem foi preso em flagrante e, segundo os policiais, chegou a ameaçar a equipe de morte durante a abordagem. Ele já era conhecido por ter comportamento agressivo e por fazer uso frequente de entorpecentes.
A mulher relatou aos militares que as agressões e ameaças são constantes, principalmente quando o filho exige dinheiro para sustentar o vício. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.
A idosa segue internada sob observação médica. O agressor permanece preso e deve responder criminalmente pelas agressões e pelas ameaças contra a mãe e os policiais.