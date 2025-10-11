ATENÇÃO: Jovem desaparece em represa no Vale; Bombeiro faz buscas

Um jovem de 20 anos desapareceu na tarde deste sábado (11) na represa Toca do Leitão, em Santa Branca, e equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas no local. A ocorrência mobiliza mergulhadores e viaturas desde o início da tarde.

De acordo com as primeiras informações, o jovem teria entrado na água para nadar e não retornou à superfície. Pessoas que estavam próximas acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes especializadas em buscas subaquáticas para o local.