11 de outubro de 2025
URGENTE

ATENÇÃO: Jovem desaparece em represa no Vale; Bombeiro faz buscas

Por Da redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um jovem de 20 anos desapareceu na tarde deste sábado (11) na represa Toca do Leitão, em Santa Branca, e equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas no local. A ocorrência mobiliza mergulhadores e viaturas desde o início da tarde.

De acordo com as primeiras informações, o jovem teria entrado na água para nadar e não retornou à superfície. Pessoas que estavam próximas acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes especializadas em buscas subaquáticas para o local.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h, e as buscas seguem sem previsão de término. As condições da água e a vegetação submersa dificultam o trabalho dos mergulhadores.

A represa Toca do Leitão é um ponto conhecido da região por atrair banhistas e pescadores, principalmente em dias de calor, mas não conta com monitoramento permanente ou salva-vidas.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade da vítima. O Corpo de Bombeiros informou que novas atualizações serão repassadas assim que houver avanço nas buscas.

Até o início da noite deste sábado, o corpo do jovem ainda não havia sido localizado. A área segue isolada e o trabalho deve continuar durante o domingo (12), caso não haja resultado nas próximas horas.

