Adeus, Crispim: PM romeiro morto por ladrão deixa mulher e filhos

Adeus, Crispim.
O soldado romeiro Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, morto por um ladrão na Via Dutra, em Lorena, deixa esposa e dois filhos pequenos — um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e 4 meses. O soldado foi assassinado a tiros durante peregrinação a Aparecida, na madrugada deste sábado (11).
Crispim estava havia dez anos na corporação e integrava o efetivo da 4ª Companhia do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). O corpo está sendo velado em Cruzeiro e será sepultado neste domingo (12), dia da Padroeira do Brasil.
O PM caminhava com dois primos quando foi surpreendido por um homem vestido de preto, que efetuou vários disparos. Ferido gravemente, foi levado ao Pronto Socorro de Lorena, mas não resistiu. O criminoso fugiu levando o celular iPhone da vítima e cerca de R$ 800 em dinheiro.
Segundo relatos, o militar não reagiu. Ele carregava apenas uma mochila de romeiro com pertences pessoais. A pistola Glock .40 e o colete refletivo foram recolhidos pela corporação.
Minutos antes do crime, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) havia sido acionada por outro grupo de romeiros que relatou uma tentativa de roubo na mesma região, próxima à fábrica Biemme e a um posto de combustíveis. Equipes foram deslocadas, mas não encontraram suspeitos. Cerca de 20 minutos depois, veio o chamado do policial baleado.
A Polícia Civil trata o caso como latrocínio (roubo seguido de morte) e deve requisitar imagens de câmeras de segurança e rastrear o celular para tentar identificar e prender o autor.
Posição da SSP
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) lamentou a morte e confirmou que o caso é investigado como latrocínio e tentativa de latrocínio.
“A SSP lamenta a morte de um policial militar, de 30 anos, vítima de um latrocínio ocorrido na madrugada deste sábado (11), na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena. Momentos depois de uma denúncia de assalto, as autoridades foram informadas de que um policial e dois romeiros haviam sido atingidos por disparos. Todos foram socorridos, mas, infelizmente, o policial não resistiu.”
A pasta informou ainda que a Polícia Civil realiza diligências para identificar e prender os responsáveis.
Homenagem da corporação
O Comandante do 23º BPM/I, tenente-coronel Rodrigo dos Santos, lamentou profundamente a perda: “O soldado Crispim dedicou dez anos de sua vida ao serviço público, sempre com o firme propósito de proteger e servir. Destacou-se por sua conduta exemplar, dedicação ímpar e respeito à farda. Seu legado é de honra e companheirismo.”