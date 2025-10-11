Adeus, Crispim: PM romeiro morto por ladrão deixa mulher e filhos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O soldado romeiro Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, morto por um ladrão na Via Dutra, em Lorena, deixa esposa e dois filhos pequenos — um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e 4 meses. O soldado foi assassinado a tiros durante peregrinação a Aparecida, na madrugada deste sábado (11).

Crispim estava havia dez anos na corporação e integrava o efetivo da 4ª Companhia do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). O corpo está sendo velado em Cruzeiro e será sepultado neste domingo (12), dia da Padroeira do Brasil.

O PM caminhava com dois primos quando foi surpreendido por um homem vestido de preto, que efetuou vários disparos. Ferido gravemente, foi levado ao Pronto Socorro de Lorena, mas não resistiu. O criminoso fugiu levando o celular iPhone da vítima e cerca de R$ 800 em dinheiro.

Segundo relatos, o militar não reagiu. Ele carregava apenas uma mochila de romeiro com pertences pessoais. A pistola Glock .40 e o colete refletivo foram recolhidos pela corporação.