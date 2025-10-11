VEJA O VÍDEO: Caminhão pega fogo na Via Dutra, em Roseira

Um caminhão está em chamas na Via Dutra, na altura de Roseira, na tarde deste sábado (11).

As informações ainda são preliminares e as autoridades combatem as chamas.