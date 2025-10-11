11 de outubro de 2025
RODOVIA

VEJA O VÍDEO: Caminhão pega fogo na Via Dutra, em Roseira

Por Da redação | Roseira
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução

Um caminhão está em chamas na Via Dutra, na altura de Roseira, na tarde deste sábado (11).

As informações ainda são preliminares e as autoridades combatem as chamas.

O caso aconteceu no Km 83, na pista sentido São Paulo. De acordo com a concessionária, ninguém ficou ferido. O caminhão transportava uma carga de vidro.

* Matéria em atualização

