VEJA O VÍDEO: Caminhão pega fogo na Via Dutra, em Roseira

Um caminhão está em chamas na Via Dutra, na altura de Roseira, na tarde deste sábado (11).
As informações ainda são preliminares e as autoridades combatem as chamas.
O caso aconteceu no Km 83, na pista sentido São Paulo. De acordo com a concessionária, ninguém ficou ferido. O caminhão transportava uma carga de vidro.
* Matéria em atualização