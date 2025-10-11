11 de outubro de 2025
VIA DUTRA

Mulher é retirada das ferragens após acidente na Dutra em Taubaté

Corpo de Bombeiros

Uma mulher foi retirada das ferragens após um grave acidente na Via Dutra, em Taubaté, na manhã deste sábado (11). A colisão lateral envolveu um carro e um caminhão próximo ao posto Frango Assado, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o automóvel transportava três ocupantes — um homem e duas mulheres. Uma das passageiras ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada com técnicas de desencarceramento, enquanto o motorista sofreu apenas escoriações leves e recusou atendimento. A outra passageira teve dores na região cervical e no punho direito, além de escoriações, e foi socorrida no local.

O resgate mobilizou duas viaturas dos Bombeiros e duas da concessionária CCR RioSP, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e guinchos da concessionária. A pista precisou ficar interditada por cerca de 30 minutos para garantir a segurança da operação e a limpeza da rodovia, já que o carro capotou e espalhou destroços entre as faixas de rolamento.

As duas vítimas feridas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté, onde seguem sob cuidados médicos.

