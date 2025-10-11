Mulher é retirada das ferragens após acidente na Dutra em Taubaté

Uma mulher foi retirada das ferragens após um grave acidente na Via Dutra, em Taubaté, na manhã deste sábado (11). A colisão lateral envolveu um carro e um caminhão próximo ao posto Frango Assado, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o automóvel transportava três ocupantes — um homem e duas mulheres. Uma das passageiras ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada com técnicas de desencarceramento, enquanto o motorista sofreu apenas escoriações leves e recusou atendimento. A outra passageira teve dores na região cervical e no punho direito, além de escoriações, e foi socorrida no local.