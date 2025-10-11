Mulher é retirada das ferragens após acidente na Dutra em Taubaté

Uma mulher foi retirada das ferragens após um grave acidente na Via Dutra, em Taubaté, na manhã deste sábado (11). A colisão lateral envolveu um carro e um caminhão próximo ao posto Frango Assado, no sentido Rio de Janeiro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o automóvel transportava três ocupantes — um homem e duas mulheres. Uma das passageiras ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada com técnicas de desencarceramento, enquanto o motorista sofreu apenas escoriações leves e recusou atendimento. A outra passageira teve dores na região cervical e no punho direito, além de escoriações, e foi socorrida no local.
O resgate mobilizou duas viaturas dos Bombeiros e duas da concessionária CCR RioSP, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e guinchos da concessionária. A pista precisou ficar interditada por cerca de 30 minutos para garantir a segurança da operação e a limpeza da rodovia, já que o carro capotou e espalhou destroços entre as faixas de rolamento.
As duas vítimas feridas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté, onde seguem sob cuidados médicos.