Mãe e filha morrem após comer bolo de aniversário envenenado

A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso chocante de duplo homicídio e tentativa de homicídio por envenenamento no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital.
As vítimas são Ana Maria de Jesus, de 52 anos, e sua filha Larissa de Jesus Castilho, de 21. Uma adolescente de 16 anos, que também comeu o mesmo bolo, sobreviveu após ser socorrida e internada em um hospital da região.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu depois que as três consumiram um pedaço de bolo entregue na casa de Ana Maria, no dia seguinte a uma festa de aniversário. Exames periciais realizados pelo Instituto de Criminalística confirmaram a presença de inseticida de uso doméstico no alimento, o que provocou o envenenamento.
O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que já cumpriu mandados de busca e apreensão. Os principais suspeitos, segundo a Polícia Civil, são o marido de uma sobrinha da vítima e a esposa dele. Ambos são investigados por suposto envolvimento na entrega do bolo contaminado.
As autoridades ainda apuram a motivação e as circunstâncias do crime, que causou grande comoção entre familiares e vizinhos das vítimas.