Mãe e filha morrem após comer bolo de aniversário envenenado

A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso chocante de duplo homicídio e tentativa de homicídio por envenenamento no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital.

As vítimas são Ana Maria de Jesus, de 52 anos, e sua filha Larissa de Jesus Castilho, de 21. Uma adolescente de 16 anos, que também comeu o mesmo bolo, sobreviveu após ser socorrida e internada em um hospital da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp