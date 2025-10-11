Capotamento entre carro e carreta deixa motorista ferido no Vale

Um capotamento envolvendo um carro e uma carreta deixou uma pessoa ferida na manhã deste sábado (11) na Via Dutra, em Taubaté. O acidente ocorreu por volta das 11h50, na altura do km 114 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a concessionária RioSP, responsável pela administração da Dutra, a ocorrência começou com uma colisão traseira entre os dois veículos, seguida do capotamento do automóvel. O motorista do carro, que ficou ferido, foi socorrido em estado moderado e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté.