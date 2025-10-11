11 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

LITORAL NORTE

ATENÇÃO: Corpo de homem é encontrado no leito de rio na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Corpo de Bombeiros/Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (11) no leito do rio Tavares, no bairro Estufa I, em Ubatuba, no Litoral Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, que aparenta ter cerca de 55 anos, estava enroscada em galhos quando foi avistada por moradores da região.

A equipe de resgate foi acionada por volta das 8h e realizou a retirada do corpo da água. Após o trabalho dos bombeiros, o corpo foi entregue à Polícia Militar, que isolou a área até a chegada da perícia.

A vítima ainda não foi identificada oficialmente. O corpo será encaminhado ao iml (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que devem indicar as causas da morte. A Polícia Civil de Ubatuba investiga o caso.

As autoridades buscam informações que possam ajudar a esclarecer se houve crime ou se a morte foi acidental.

