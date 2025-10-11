ATENÇÃO: Corpo de homem é encontrado no leito de rio na região

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (11) no leito do rio Tavares, no bairro Estufa I, em Ubatuba, no Litoral Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, que aparenta ter cerca de 55 anos, estava enroscada em galhos quando foi avistada por moradores da região.

A equipe de resgate foi acionada por volta das 8h e realizou a retirada do corpo da água. Após o trabalho dos bombeiros, o corpo foi entregue à Polícia Militar, que isolou a área até a chegada da perícia.