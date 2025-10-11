Rumo à casa da Mãe, postou PM romeiro antes de ser morto no Vale

“Rumo à casa da Mãe Aparecida.”

Foi com essa mensagem de fé que o policial militar Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, e seus primos iniciaram a sua romaria rumo ao Santuário Nacional, antes dele ser assassinado covardemente a tiros durante um assalto na madrugada deste sábado (11), na Via Dutra, em Lorena, no Vale do Paraíba.

