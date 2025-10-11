Rumo à casa da Mãe, postou PM romeiro antes de ser morto no Vale

“Rumo à casa da Mãe Aparecida.”
Foi com essa mensagem de fé que o policial militar Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, e seus primos iniciaram a sua romaria rumo ao Santuário Nacional, antes dele ser assassinado covardemente a tiros durante um assalto na madrugada deste sábado (11), na Via Dutra, em Lorena, no Vale do Paraíba.
O PM caminhava com dois primos quando foi surpreendido por um criminoso vestido de preto, que efetuou vários disparos pelas costas após perceber a faixa refletiva do colete da Polícia Militar usada pelo soldado.
Ferido gravemente, Crispim chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro de Lorena, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso fugiu levando o celular iPhone da vítima e cerca de R$ 800 em dinheiro.
Segundo os relatos colhidos pela polícia, o militar não chegou a reagir ao ataque. Ele carregava apenas uma mochila de romeiro com pertences pessoais. A pistola Glock .40 e o colete refletivo da PM foram recolhidos e entregues à corporação.
Minutos antes do crime, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) havia sido acionada por outro grupo de romeiros que relatou uma tentativa de roubo na mesma região, próxima à fábrica Biemme e a um posto de combustíveis.
Uma equipe foi deslocada, mas não encontrou suspeitos. Cerca de 20 minutos depois, veio o chamado informando que um policial havia sido baleado.
A Polícia Civil trata o caso como latrocínio (roubo seguido de morte) e deve requisitar imagens de câmeras de segurança da Dutra e das imediações, além de rastrear o celular subtraído, para tentar identificar e prender o autor do crime.
Posição da SSP
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo lamentou a morte do policial e confirmou que o caso é investigado como latrocínio e tentativa de latrocínio.
“A SSP lamenta a morte de um policial militar, de 30 anos, vítima de um latrocínio ocorrido na madrugada deste sábado (11), na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena.
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da PRF realizavam uma ação de fiscalização quando foram acionadas por um romeiro que relatou um assalto. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que os suspeitos haviam fugido.
Momentos depois, as autoridades foram informadas de que um policial militar e outros dois romeiros haviam sido atingidos por disparos.
Todos foram socorridos, mas infelizmente o policial não resistiu.”
A pasta informou ainda que a Polícia Civil realiza diligências para identificar e localizar os autores e esclarecer todas as circunstâncias do crime.