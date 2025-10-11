Ladrão executou PM com tiros pelas costas durante romaria no Vale

Um policial militar foi executado com tiros nas costas durante uma romaria rumo a Aparecida, na madrugada desta segunda-feira (6), na Via Dutra, em Lorena, no Vale do Paraíba. O crime brutal chocou romeiros e mobilizou forças de segurança da região.

A vítima foi identificada como soldado Crispim, que fazia a peregrinação ao lado de dois primos. Segundo relatos, o grupo foi abordado por um criminoso vestido de preto, que anunciou o assalto e disparou várias vezes pelas costas do policial ao perceber o colete refletivo da PM que ele usava.