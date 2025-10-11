Ladrão executou PM com tiros pelas costas durante romaria no Vale

Um policial militar foi executado com tiros nas costas durante uma romaria rumo a Aparecida, na madrugada desta segunda-feira (6), na Via Dutra, em Lorena, no Vale do Paraíba. O crime brutal chocou romeiros e mobilizou forças de segurança da região.
A vítima foi identificada como soldado Crispim, que fazia a peregrinação ao lado de dois primos. Segundo relatos, o grupo foi abordado por um criminoso vestido de preto, que anunciou o assalto e disparou várias vezes pelas costas do policial ao perceber o colete refletivo da PM que ele usava.
Crispim chegou a ser socorrido em estado grave e levado ao Pronto Socorro de Lorena, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso fugiu levando o celular iPhone da vítima, além de cerca de R$ 800 em dinheiro.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 20 minutos antes do crime, uma equipe havia recebido o relato de uma tentativa de roubo na mesma região, próximo à fábrica Biemme e a um posto de combustíveis. Quando os policiais voltaram ao local, o PM já havia sido baleado.
O soldado carregava apenas seus pertences de romeiro e não chegou a reagir. Sua pistola Glock .40 e o colete foram recolhidos e entregues à corporação.
A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio (roubo seguido de morte). Imagens de câmeras da rodovia e de estabelecimentos próximos serão analisadas, e o celular do policial será rastreado para tentar identificar o autor.
A morte do militar causou forte comoção entre colegas e familiares. Nas redes sociais, mensagens lamentaram a “covardia” do crime e pediram justiça.