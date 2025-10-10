Viapol São José Vôlei perde em Campinas e está fora do Paulista

O Viapol São José perdeu por 3 sets a 0 para o Vôlei o Vôlei Renata, no ginásio Taquaral, em Campinas, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista da modalidade em 2025. As parciais foram 25/14, 25/17 e 25/17.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Como perdeu o primeiro jogo em casa por 3 a 2, o time joseense, comandado pelo técnico Leandro Leal, a equipe da região está fora do Paulista. No entanto, cumpre o objetivo inicial de, ao menos, ficar entre os quatro primeiros colocados.