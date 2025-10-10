Chuva forte volta a causar alagamento em Taubaté

A chuva que atingiu Taubaté no início da noite desta sexta-feira (10) provocou alagamentos na avenida Central do Sítio Santo Antônio. O local é conhecido pelos constantes transtornos causados por enxurradas em dias de chuva intensa.

De acordo com moradores, veículos ficaram presos na água e algumas residências foram invadidas pela enxurrada que desceu do túnel da Chácara Silvestre, nas proximidades do Atacadão.

O problema é antigo e, segundo relatos, deveria ter sido solucionado com as obras do piscinão do Três Marias, construído dentro do programa de financiamento do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina). À época, o projeto foi apresentado como solução para os alagamentos recorrentes na região.