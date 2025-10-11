Grávida de 8 meses é assassinada; bebê é arrancado com faca

Um bebê foi retirado do ventre da mãe com uma faca de cozinha, colocado em um saco e descartado em um rio, conforme informou a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A mãe, uma jovem de 18 anos, foi assassinada. Três pessoas foram presas pelo crime, incluindo o pai da criança, apontado como o mentor do homicídio.

O crime ocorreu em Manaus. Entre os detidos estão Gil Romero Machado Batista, de 41 anos, pai do bebê; Ana Júlia Azevedo Ribeiro, de 29 anos, esposa do mentor; e José Nilson, colega de trabalho de Gil Romero. A família da vítima relatou que a jovem estava grávida de Gil Romero, mas ele não queria assumir a paternidade.