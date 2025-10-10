Após ser jogado de penhasco, professor de matemática morre

O professor Gean Rodrigues Passos, de 41 anos, foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (9) após ser arremessado de um penhasco de cerca de 40 metros. Um adolescente de 17 anos foi apreendido sob suspeita de participação no crime, que está sendo investigado como homicídio.

O caso ocorreu na zona rural do município serrano de Tianguá, no Ceará. Gean estava desaparecido desde segunda-feira (6). Na terça-feira (7), documentos do professor foram encontrados em outro ponto da região rural, e, à noite, seu carro foi localizado em um bairro diferente.