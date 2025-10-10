Após ser jogado de penhasco, professor de matemática morre

O professor Gean Rodrigues Passos, de 41 anos, foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (9) após ser arremessado de um penhasco de cerca de 40 metros. Um adolescente de 17 anos foi apreendido sob suspeita de participação no crime, que está sendo investigado como homicídio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu na zona rural do município serrano de Tianguá, no Ceará. Gean estava desaparecido desde segunda-feira (6). Na terça-feira (7), documentos do professor foram encontrados em outro ponto da região rural, e, à noite, seu carro foi localizado em um bairro diferente.
Segundo a Polícia Civil, o adolescente confessou o envolvimento e relatou que, com ajuda de outra pessoa, levou o corpo até o penhasco e o jogou do paredão rochoso. As buscas pelo segundo suspeito continuam, e as investigações apuram ainda a participação de uma terceira pessoa no descarte do veículo do professor. A motivação do crime não foi divulgada.
O resgate do corpo exigiu trabalho do Corpo de Bombeiros e do Grupamento de Resgate de Tianguá, utilizando cordas e técnicas de rapel para acessar o local de difícil acesso. O procedimento começou por volta das 10h e foi concluído às 14h. “É um local muito rochoso, frequentado apenas por aventureiros e praticantes de rapel. Tivemos bastante dificuldade para retirar o corpo”, explicou Reginaldo Ferreira, da equipe de resgate municipal.
Gean Passos era professor de matemática e já atuou como coordenador e diretor escolar. A Prefeitura de Tianguá decretou luto oficial de três dias e suspendeu as aulas desta sexta-feira (10) e sábado (11). Em nota, a administração municipal lamentou o falecimento e prestou solidariedade à família e amigos.
O adolescente permanece detido, à disposição da Justiça, por ato infracional análogo a homicídio. A Polícia Civil segue investigando todos os envolvidos no caso.