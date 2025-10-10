Mãe de menino de 2 anos é morta a facadas pelo pai da criança

Uma jovem de 21 anos foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro na noite de quarta-feira (8). O crime ocorreu pouco após o filho do casal completar dois anos.

O caso aconteceu no bairro Anhanguera, em Praia Grande, litoral de São Paulo. A vítima, Letícia da Silva Costa, foi atacada dentro de um condomínio pelo ex-companheiro, Lucas Santos, de 22 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi preso em flagrante por feminicídio.