Mãe de menino de 2 anos é morta a facadas pelo pai da criança

Uma jovem de 21 anos foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro na noite de quarta-feira (8). O crime ocorreu pouco após o filho do casal completar dois anos.
O caso aconteceu no bairro Anhanguera, em Praia Grande, litoral de São Paulo. A vítima, Letícia da Silva Costa, foi atacada dentro de um condomínio pelo ex-companheiro, Lucas Santos, de 22 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi preso em flagrante por feminicídio.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, a ocorrência começou quando um morador acionou a viatura relatando uma briga dentro do condomínio. Ao chegarem, os agentes encontraram uma mulher com a criança no colo, que informou que o filho havia atacado a mãe.
Os guardas entraram na residência e localizaram Letícia caída no chão, já ferida, enquanto o agressor estava trancado em um quarto. Após negociação, ele se entregou e foi levado à Central de Polícia Judiciária da cidade. Com ele, foram apreendidos uma faca e um celular.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou o óbito da vítima no local. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias e motivações do crime.
Letícia deixa um filho de dois anos. A tragédia reforça a importância da denúncia e do acompanhamento de casos de violência doméstica.