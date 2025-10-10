10 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Menino de 9 anos vai parar na UTI após aceitar bala de estranho

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Menino de 9 anos vai parar na UTI após aceitar bala de estranho
Menino de 9 anos vai parar na UTI após aceitar bala de estranho

Um menino de nove anos foi internado em estado grave após ingerir balas de goma oferecidas por um desconhecido dentro de um shopping. O caso ocorreu na última quarta-feira (8) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O incidente aconteceu no Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo. Segundo relato da família, o garoto recebeu os doces de um adolescente de cerca de 15 anos, que usava boné e uma jaqueta branca do Real Madrid. O suspeito ainda não foi identificado.

De acordo com a mãe, ela aguardava com outros filhos em frente a uma loja enquanto a avó levava o menino ao banheiro. Ao retornarem, o garoto estava mastigando uma bala e segurando outras nas mãos. Preocupada, a mulher o induziu a vomitar, mas o filho logo começou a sentir fortes dores abdominais, espasmos e gritar de dor.

A criança foi levada às pressas ao Hospital Nove de Julho, onde deu entrada na UTI. Segundo o relato da mãe, ele precisou ser contido em uma maca para receber medicação. Até a tarde de quinta-feira (9), permanecia sob observação médica.

O caso foi registrado no 9º Distrito Policial, no Carandiru. Investigadores estão analisando imagens das câmeras de segurança do shopping para tentar identificar o adolescente que teria entregue os doces ao menino.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários