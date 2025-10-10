Menino de 9 anos vai parar na UTI após aceitar bala de estranho

Um menino de nove anos foi internado em estado grave após ingerir balas de goma oferecidas por um desconhecido dentro de um shopping. O caso ocorreu na última quarta-feira (8) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

O incidente aconteceu no Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo. Segundo relato da família, o garoto recebeu os doces de um adolescente de cerca de 15 anos, que usava boné e uma jaqueta branca do Real Madrid. O suspeito ainda não foi identificado.