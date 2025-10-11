11 de outubro de 2025
FEMINICÍDIO

Pediu perdão à mãe e ao filho antes de matar a ex

Por Da Redação | Praia Grande
| Tempo de leitura: 1 min
Pediu perdão à mãe e ao filho antes de matar a ex

Um jovem de 22 anos foi preso após matar a ex-namorada e mãe de seu filho, de 2 anos. Antes do crime, ele enviou mensagens à própria mãe e ao menino, pedindo desculpas e afirmando que havia um “demônio” dentro dele.

O feminicídio ocorreu na noite de quarta-feira (8) em um condomínio localizado na Rua Alfred Niederbichler, no bairro Anhanguera, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A vítima foi identificada como Letícia da Silva Costa, de 21 anos.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o crime aconteceu por volta das 21h50. Um vizinho ouviu gritos de socorro vindos do condomínio e acionou as autoridades. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a jovem ferida e sem vida.

O suspeito, Lucas Santos Oliveira, foi detido pouco depois do crime. Em depoimento, ele teria confirmado a autoria do assassinato. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a motivação do homicídio.

Letícia deixa um filho de dois anos, fruto do relacionamento com o autor do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será tratado como feminicídio.

