Pediu perdão à mãe e ao filho antes de matar a ex

Um jovem de 22 anos foi preso após matar a ex-namorada e mãe de seu filho, de 2 anos. Antes do crime, ele enviou mensagens à própria mãe e ao menino, pedindo desculpas e afirmando que havia um “demônio” dentro dele.

O feminicídio ocorreu na noite de quarta-feira (8) em um condomínio localizado na Rua Alfred Niederbichler, no bairro Anhanguera, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A vítima foi identificada como Letícia da Silva Costa, de 21 anos.