Pediu perdão à mãe e ao filho antes de matar a ex

Um jovem de 22 anos foi preso após matar a ex-namorada e mãe de seu filho, de 2 anos. Antes do crime, ele enviou mensagens à própria mãe e ao menino, pedindo desculpas e afirmando que havia um “demônio” dentro dele.
O feminicídio ocorreu na noite de quarta-feira (8) em um condomínio localizado na Rua Alfred Niederbichler, no bairro Anhanguera, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A vítima foi identificada como Letícia da Silva Costa, de 21 anos.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, o crime aconteceu por volta das 21h50. Um vizinho ouviu gritos de socorro vindos do condomínio e acionou as autoridades. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a jovem ferida e sem vida.
O suspeito, Lucas Santos Oliveira, foi detido pouco depois do crime. Em depoimento, ele teria confirmado a autoria do assassinato. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a motivação do homicídio.
Letícia deixa um filho de dois anos, fruto do relacionamento com o autor do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será tratado como feminicídio.