Morre idosa empurrada pelo genro após visitar filha com câncer

Uma idosa de 86 anos morreu após dez meses internada em consequência de uma agressão sofrida no fim de 2024. O caso, que já havia resultado na prisão do genro da vítima, voltou a repercutir nesta quarta-feira (8), com a confirmação da morte.

O crime ocorreu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo o Ministério Público do Estado, Marlene Foltran foi empurrada de uma escada pelo genro, André Ferreira, em dezembro de 2024, quando tentava visitar a filha, que passava por tratamento contra o câncer.