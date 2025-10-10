10 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Morre idosa empurrada pelo genro após visitar filha com câncer

Por Da Redação | Ponta Grossa (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Morre idosa empurrada pelo genro após visitar filha com câncer
Morre idosa empurrada pelo genro após visitar filha com câncer

Uma idosa de 86 anos morreu após dez meses internada em consequência de uma agressão sofrida no fim de 2024. O caso, que já havia resultado na prisão do genro da vítima, voltou a repercutir nesta quarta-feira (8), com a confirmação da morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo o Ministério Público do Estado, Marlene Foltran foi empurrada de uma escada pelo genro, André Ferreira, em dezembro de 2024, quando tentava visitar a filha, que passava por tratamento contra o câncer.

A queda provocou traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Desde então, Marlene permaneceu internada, lutando pela vida. De acordo com as investigações, o agressor teria agido com a intenção de matá-la, e por isso foi indiciado e segue preso, respondendo por tentativa de feminicídio.

A família informou que a morte da idosa foi consequência direta das lesões provocadas pela queda. Em nota, agradeceu o apoio e as mensagens de solidariedade recebidas durante o período de internação.

O velório e o sepultamento de Marlene Foltran foram realizados na quinta-feira (9), em Ponta Grossa.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários