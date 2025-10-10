Morre idosa empurrada pelo genro após visitar filha com câncer

Uma idosa de 86 anos morreu após dez meses internada em consequência de uma agressão sofrida no fim de 2024. O caso, que já havia resultado na prisão do genro da vítima, voltou a repercutir nesta quarta-feira (8), com a confirmação da morte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo o Ministério Público do Estado, Marlene Foltran foi empurrada de uma escada pelo genro, André Ferreira, em dezembro de 2024, quando tentava visitar a filha, que passava por tratamento contra o câncer.
A queda provocou traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Desde então, Marlene permaneceu internada, lutando pela vida. De acordo com as investigações, o agressor teria agido com a intenção de matá-la, e por isso foi indiciado e segue preso, respondendo por tentativa de feminicídio.
A família informou que a morte da idosa foi consequência direta das lesões provocadas pela queda. Em nota, agradeceu o apoio e as mensagens de solidariedade recebidas durante o período de internação.
O velório e o sepultamento de Marlene Foltran foram realizados na quinta-feira (9), em Ponta Grossa.