'Será um campeonato muito competitivo'; Marelli já traça A-2

Com o contrato renovado, o técnico Marcelo Marelli permanece no comando do São José para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista em 2026. Após levar a equipe até as quartas de final da Copa Paulista, o treinador já trabalha no planejamento da próxima temporada, com foco na formação do elenco e na preparação para o estadual.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo Marelli, o período atual é de intensa dedicação. “O dia a dia está sendo totalmente voltado para a montagem do elenco, contatos e análise de jogos. Também estamos definindo, junto com a direção e a comissão técnica, todos os detalhes da pré-temporada. Sabemos que será um campeonato muito competitivo e precisamos estar bem preparados”, afirmou.