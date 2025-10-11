'Será um campeonato muito competitivo'; Marelli já traça A-2

Com o contrato renovado, o técnico Marcelo Marelli permanece no comando do São José para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista em 2026. Após levar a equipe até as quartas de final da Copa Paulista, o treinador já trabalha no planejamento da próxima temporada, com foco na formação do elenco e na preparação para o estadual.
Segundo Marelli, o período atual é de intensa dedicação. “O dia a dia está sendo totalmente voltado para a montagem do elenco, contatos e análise de jogos. Também estamos definindo, junto com a direção e a comissão técnica, todos os detalhes da pré-temporada. Sabemos que será um campeonato muito competitivo e precisamos estar bem preparados”, afirmou.
Antes de chegar à Águia do Vale, o técnico conquistou o título da Série A-3 com o Sertãozinho, resultado que garantiu o acesso do time à Série A-2. Ele avaliou 2025 de forma positiva. “Foi um bom ano, especialmente pelo título com o Sertãozinho e pela chegada ao São José. Só não considero excelente porque não alcançamos o objetivo na Copa Paulista, onde queríamos ficar entre os quatro primeiros e disputar uma vaga em torneio nacional”, avaliou.
Com passagens por Taquaritinga, Bangu, Flamengo-SP e pelas categorias de base de Corinthians e Flamengo, Marelli destacou o orgulho de continuar à frente do São José. “Fico muito feliz por seguir no clube. Disputar a Série A2 pelo São José é motivo de satisfação e responsabilidade. Agora é ajustar o planejamento e seguir trabalhando forte para fazer um grande campeonato”, concluiu o treinador.