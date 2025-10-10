Mãe capota e filha de 12 anos tem fratura exposta na região

Uma menina de 12 anos ficou ferida após o capotamento de um carro na manhã desta sexta-feira (10) na rua Antônio Furtado de Souza, no bairro Vila Britânia, em Campos do Jordão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu fratura exposta no braço direito e recebeu atendimento pré-hospitalar ainda no local. Em seguida, foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Campos do Jordão para avaliação médica e cuidados especializados.

A condutora do veículo, que é mãe da adolescente, não sofreu ferimentos.