ACIDENTE

Mãe capota e filha de 12 anos tem fratura exposta na região

Por Leandro Vaz | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
Reprodução
Garota foi socorrida ao pronto-socorro de Campos
Uma menina de 12 anos ficou ferida após o capotamento de um carro na manhã desta sexta-feira (10) na rua Antônio Furtado de Souza, no bairro Vila Britânia, em Campos do Jordão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu fratura exposta no braço direito e recebeu atendimento pré-hospitalar ainda no local. Em seguida, foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Campos do Jordão para avaliação médica e cuidados especializados.

A condutora do veículo, que é mãe da adolescente, não sofreu ferimentos.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas, e não há imagens do ocorrido.

