‘Cuida da nossa menina’, diz irmã após morte de Jeniffer em SJC

“As duas estrelas mais brilhantes do meu céu, cuida da nossa menina aí de cima, mãe.”
A frase, publicada por Janaína Keiser nas redes sociais, comoveu os moradores de São José dos Campo. A jovem é irmã de Jeniffer Keiser dos Santos, de 21 anos, morta em um acidente trágico na Via Dutra, na noite de domingo (5).
Segundo a Polícia Civil, Jeniffer estava na garupa da moto do namorado quando o veículo foi atingido por um carro em alta velocidade. O motorista suspeito abandonou o automóvel e fugiu a pé, sem prestar socorro. A polícia apura a suspeita de que ele participava de um racha no momento da colisão.
Jeniffer morreu ainda no local. O namorado ficou ferido e foi socorrido. O caso, registrado como homicídio culposo e fuga do local do acidente, gerou grande comoção entre familiares e amigos, que cobram justiça.
Jeniffer.
Janaína, emocionada, relatou que a irmã havia saído de casa pela segunda vez desde 2020, quando perderam a mãe em um crime brutal. “Ela saiu de casa depois de quase cinco anos. Saiu para morrer. Foi oficializar o namoro e, na volta, aconteceu essa tragédia”, desabafou.
A jovem era a sétima entre nove irmãos e deixou um filho de 3 anos. Segundo a família, ela sonhava cursar faculdade na área de necropsia e havia sido aprovada em uma entrevista de emprego dias antes do acidente.
Emoção.
“Ela era muito inteligente, estudiosa e alegre. Tinha tantos planos, uma vida inteira pela frente”, contou a irmã.
O velório e o enterro de Jeniffer, realizados na última segunda-feira (6), foram marcados por forte emoção e homenagens. “Ela era muito querida, amada demais. Isso nos ajudou a cuidar dela e superar um pouco tanta dor”, disse Janaína.
A família pede justiça e ajuda para localizar o motorista que fugiu. Informações podem ser repassadas anonimamente pelos telefones 190 e 181.