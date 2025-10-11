‘Cuida da nossa menina’, diz irmã após morte de Jeniffer em SJC

“As duas estrelas mais brilhantes do meu céu, cuida da nossa menina aí de cima, mãe.”

A frase, publicada por Janaína Keiser nas redes sociais, comoveu os moradores de São José dos Campo. A jovem é irmã de Jeniffer Keiser dos Santos, de 21 anos, morta em um acidente trágico na Via Dutra, na noite de domingo (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp