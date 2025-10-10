Com medo da 'patroa', chamou PM após gastar R$ 3.000 com 'primas'

Um homem foi preso após agredir a esposa durante uma briga conjugal na madrugada de quarta-feira (8). O caso começou quando ele próprio acionou a polícia, afirmando estar sendo ameaçado e trancado no banheiro para evitar agressões.
A ocorrência foi registrada em Cascavel, no interior do Paraná. De acordo com informações locais, uma equipe policial foi acionada para o bairro Coqueiral após o homem relatar a suposta ameaça. No entanto, ao chegarem ao local, os agentes ouviram uma versão diferente da esposa.
A mulher contou que a discussão começou depois que descobriu que o marido havia gasto R$ 3.000 em um prostíbulo. Durante a briga, segundo ela, o homem teria se exaltado e a agredido fisicamente.
Diante das informações, os policiais constataram indícios de violência doméstica. O homem, que inicialmente havia se apresentado como vítima, acabou sendo preso em flagrante e levado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais. O caso segue sob investigação e deve ser enquadrado na Lei Maria da Penha.