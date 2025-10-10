URGENTE: SJC confirma 1º caso de intoxicação por metanol

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (10), o primeiro caso de intoxicação por metanol em todo o Vale do Paraíba. Além da confirmação, outros seis casos seguem sob investigação no município.
De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, o paciente é um homem de 43 anos, com histórico de consumo excessivo de álcool, que apresentou sintomas após ingerir diversas bebidas alcoólicas em diferentes estabelecimentos da cidade entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro.
A Vigilância Sanitária, em conjunto com a Polícia Civil, realizou vistorias nos locais frequentados pela vítima e recolheu amostras das bebidas suspeitas para análise laboratorial.
O homem apresentou vômitos, hematêmese (vômito com sangue) e taquicardia, que é aumento da frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto.
Ele foi internado no Hospital Municipal no dia 4 de outubro, recebeu tratamento e teve alta médica no dia 6, após melhora significativa no quadro clínico.
Com essa confirmação, o Vale do Paraíba contabiliza um caso confirmado e nove suspeitos de intoxicação por metanol, conforme dados do governo estadual.
Outros cinco casos investigados foram descartados, já que os exames laboratoriais não detectaram presença da substância.
As autoridades reforçam o alerta para os riscos do consumo de bebidas adulteradas e mantêm ações de fiscalização e prevenção em toda a região.