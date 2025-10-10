URGENTE: SJC confirma 1º caso de intoxicação por metanol

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (10), o primeiro caso de intoxicação por metanol em todo o Vale do Paraíba. Além da confirmação, outros seis casos seguem sob investigação no município.

De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, o paciente é um homem de 43 anos, com histórico de consumo excessivo de álcool, que apresentou sintomas após ingerir diversas bebidas alcoólicas em diferentes estabelecimentos da cidade entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro.