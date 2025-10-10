10 de outubro de 2025
EXEMPLO DE AMOR E FÉ

Pai faz romaria a Aparecida após a morte de Davi, coroinha de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Davi e o pai
Davi e o pai

Um ano depois de ter feito o 'Caminho da Fé' para pedir a cura do filho, o engenheiro Alexandre Paiva, de São José dos Campos, voltou à estrada — desta vez, para cumprir a promessa em forma de agradecimento e reflexão.

A peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida ganhou um novo significado após a morte de Davi Sousa de Paiva, de 9 anos, coroinha conhecido por sua fé e alegria na comunidade católica joseense.

“Minhas intenções eram agradecer por sua cura, mas precisamos sempre confiar nos projetos de Deus. O projeto de Deus para o Davi foi estar com Ele”, escreveu Alexandre, em um depoimento emocionado nas redes sociais.

Fé e saudade

O pai recordou que, no ano passado, percorreu o trajeto de bicicleta com o coração cheio de esperança pela recuperação do filho, que enfrentava uma doença rara. Neste ano, voltou ao caminho levando “saudade, tristeza e dor”, mas também “esperança e gratidão a Deus pelo tempo vivido ao lado de Davi”.

“Levo comigo a gratidão pela minha família, pela minha esposa Elaine e pelos meus filhos Thiago e Mariana. Que Deus possa nos fortalecer a cada dia e que possamos educar nossos filhos sempre na fé”, escreveu.

Um menino de fé

Davi morreu em julho deste ano, após complicações de saúde causadas por uma virose. Sua história comoveu o Vale do Paraíba, especialmente a comunidade católica de São José dos Campos, onde era coroinha e participava ativamente das celebrações.

Durante o velório e a missa de sétimo dia, centenas de fiéis prestaram homenagens e relataram a inspiração de fé que o menino transmitia em sua curta vida.

“A dor é profunda, mas em nenhum momento perdemos a fé ou questionamos os desígnios de Deus. Confiamos que Ele continuará a nos sustentar”, disse o pai, emocionado.

Caminho da fé e esperança

Alexandre destacou que a caminhada deste ano foi feita como ato de entrega e confiança, transformando o luto em um gesto de fé.

“Hoje, levo no coração a saudade e a dor da partida, mas também a esperança e a gratidão. Sei que o Davi intercede por nós e caminha conosco rumo ao céu”, declarou.

A família, profundamente ligada à Igreja Católica, continua participando de celebrações e encontros de fé em homenagem ao pequeno coroinha, que se tornou símbolo de devoção e pureza espiritual entre os fiéis da região.

