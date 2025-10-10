Pai faz romaria a Aparecida após a morte de Davi, coroinha de SJC

Um ano depois de ter feito o 'Caminho da Fé' para pedir a cura do filho, o engenheiro Alexandre Paiva, de São José dos Campos, voltou à estrada — desta vez, para cumprir a promessa em forma de agradecimento e reflexão.

A peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida ganhou um novo significado após a morte de Davi Sousa de Paiva, de 9 anos, coroinha conhecido por sua fé e alegria na comunidade católica joseense.

