Pai faz romaria a Aparecida após a morte de Davi, coroinha de SJC

Um ano depois de ter feito o 'Caminho da Fé' para pedir a cura do filho, o engenheiro Alexandre Paiva, de São José dos Campos, voltou à estrada — desta vez, para cumprir a promessa em forma de agradecimento e reflexão.
A peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida ganhou um novo significado após a morte de Davi Sousa de Paiva, de 9 anos, coroinha conhecido por sua fé e alegria na comunidade católica joseense.
“Minhas intenções eram agradecer por sua cura, mas precisamos sempre confiar nos projetos de Deus. O projeto de Deus para o Davi foi estar com Ele”, escreveu Alexandre, em um depoimento emocionado nas redes sociais.
Fé e saudade
O pai recordou que, no ano passado, percorreu o trajeto de bicicleta com o coração cheio de esperança pela recuperação do filho, que enfrentava uma doença rara. Neste ano, voltou ao caminho levando “saudade, tristeza e dor”, mas também “esperança e gratidão a Deus pelo tempo vivido ao lado de Davi”.
“Levo comigo a gratidão pela minha família, pela minha esposa Elaine e pelos meus filhos Thiago e Mariana. Que Deus possa nos fortalecer a cada dia e que possamos educar nossos filhos sempre na fé”, escreveu.
Um menino de fé
Davi morreu em julho deste ano, após complicações de saúde causadas por uma virose. Sua história comoveu o Vale do Paraíba, especialmente a comunidade católica de São José dos Campos, onde era coroinha e participava ativamente das celebrações.
Durante o velório e a missa de sétimo dia, centenas de fiéis prestaram homenagens e relataram a inspiração de fé que o menino transmitia em sua curta vida.
“A dor é profunda, mas em nenhum momento perdemos a fé ou questionamos os desígnios de Deus. Confiamos que Ele continuará a nos sustentar”, disse o pai, emocionado.
Caminho da fé e esperança
Alexandre destacou que a caminhada deste ano foi feita como ato de entrega e confiança, transformando o luto em um gesto de fé.
“Hoje, levo no coração a saudade e a dor da partida, mas também a esperança e a gratidão. Sei que o Davi intercede por nós e caminha conosco rumo ao céu”, declarou.
A família, profundamente ligada à Igreja Católica, continua participando de celebrações e encontros de fé em homenagem ao pequeno coroinha, que se tornou símbolo de devoção e pureza espiritual entre os fiéis da região.