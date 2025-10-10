10 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ENCONTRADA

“Fui namorar, não posso mais?”, diz jovem que havia sumido

Por Da Redação | Votorantim (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Nicoli Vieira
Nicoli Vieira

A jovem Nicoli Vieira, que havia sido considerada desaparecida, foi encontrada no domingo anterior (28). O caso causou grande mobilização entre familiares e moradores, que chegaram a divulgar mensagens e pedidos de ajuda nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O desaparecimento ocorreu em Votorantim, no interior de São Paulo. Nicoli havia sido vista pela última vez nas proximidades da UPA do Jataí, usando shorts e blusa pretos. A falta de notícias deixou a família em alerta e levou a uma ampla busca pela jovem.

Após ser localizada, Nicoli surpreendeu ao se pronunciar sobre o caso. Em tom de irritação com a repercussão, teria dito: “Fui namorar, não posso mais?”. A declaração repercutiu nas redes e gerou debates sobre a exposição de casos de desaparecimento e a responsabilidade ao compartilhar informações desse tipo.

Apesar do alívio pelo reencontro, familiares relataram momentos de angústia e preocupação durante o período em que a jovem esteve sem contato. O caso serviu de alerta para a importância de verificar informações antes de mobilizar autoridades e redes sociais em situações semelhantes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários