“Fui namorar, não posso mais?”, diz jovem que havia sumido

A jovem Nicoli Vieira, que havia sido considerada desaparecida, foi encontrada no domingo anterior (28). O caso causou grande mobilização entre familiares e moradores, que chegaram a divulgar mensagens e pedidos de ajuda nas redes sociais.

O desaparecimento ocorreu em Votorantim, no interior de São Paulo. Nicoli havia sido vista pela última vez nas proximidades da UPA do Jataí, usando shorts e blusa pretos. A falta de notícias deixou a família em alerta e levou a uma ampla busca pela jovem.