“Fui namorar, não posso mais?”, diz jovem que havia sumido

A jovem Nicoli Vieira, que havia sido considerada desaparecida, foi encontrada no domingo anterior (28). O caso causou grande mobilização entre familiares e moradores, que chegaram a divulgar mensagens e pedidos de ajuda nas redes sociais.
O desaparecimento ocorreu em Votorantim, no interior de São Paulo. Nicoli havia sido vista pela última vez nas proximidades da UPA do Jataí, usando shorts e blusa pretos. A falta de notícias deixou a família em alerta e levou a uma ampla busca pela jovem.
Após ser localizada, Nicoli surpreendeu ao se pronunciar sobre o caso. Em tom de irritação com a repercussão, teria dito: “Fui namorar, não posso mais?”. A declaração repercutiu nas redes e gerou debates sobre a exposição de casos de desaparecimento e a responsabilidade ao compartilhar informações desse tipo.
Apesar do alívio pelo reencontro, familiares relataram momentos de angústia e preocupação durante o período em que a jovem esteve sem contato. O caso serviu de alerta para a importância de verificar informações antes de mobilizar autoridades e redes sociais em situações semelhantes.