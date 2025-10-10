Após ataque de fúria, filho mata o pai esfaqueado

Um homem de 56 anos foi assassinado a golpes de facão enquanto dormia em uma rede. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, que foi preso em flagrante com a arma utilizada no ataque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na comunidade Acurauá, zona rural de Tarauacá, no interior do Acre, na madrugada de quinta-feira (9). A vítima foi identificada como Raimundo Nonato Brasil da Silva. Segundo a polícia, o filho — que não teve o nome divulgado — teria cometido o crime durante um surto psicótico.