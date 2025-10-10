Após ataque de fúria, filho mata o pai esfaqueado

Um homem de 56 anos foi assassinado a golpes de facão enquanto dormia em uma rede. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, que foi preso em flagrante com a arma utilizada no ataque.
O caso ocorreu na comunidade Acurauá, zona rural de Tarauacá, no interior do Acre, na madrugada de quinta-feira (9). A vítima foi identificada como Raimundo Nonato Brasil da Silva. Segundo a polícia, o filho — que não teve o nome divulgado — teria cometido o crime durante um surto psicótico.
Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas após o crime e encontraram o suspeito ainda no local. O delegado responsável pelo caso, José Ronério, informou que o rapaz possui laudos médicos que comprovam problemas psiquiátricos.
De acordo com o delegado, não há indícios de discussão entre pai e filho antes do ataque. “Tudo aponta que o homicídio foi provocado por um surto psicótico do rapaz. Não houve briga, nem qualquer outro tipo de motivação aparente”, explicou.
O suspeito foi conduzido à delegacia de Tarauacá, onde será interrogado. A Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda resultados de laudos periciais para concluir o inquérito.