Sob 'ordem' do tio', matou e esquartejou os dois irmãos

Duas crianças indígenas foram brutalmente assassinadas e esquartejadas na manhã de quinta-feira (9). O irmão das vítimas confessou o crime em vídeo e afirmou ter agido sob ordens de um tio, identificado apenas como Valdecir.

O caso aconteceu nas proximidades da Aldeia Castanhal, na zona rural de Barreirinha, no interior do Amazonas. As vítimas pertenciam à etnia Sateré-Mawé. Segundo a Polícia Civil, o jovem que confessou o crime relatou que o tio chegou ao local armado, fez ameaças e o obrigou a cometer os assassinatos.