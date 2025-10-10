Sob 'ordem' do tio', matou e esquartejou os dois irmãos

Duas crianças indígenas foram brutalmente assassinadas e esquartejadas na manhã de quinta-feira (9). O irmão das vítimas confessou o crime em vídeo e afirmou ter agido sob ordens de um tio, identificado apenas como Valdecir.
O caso aconteceu nas proximidades da Aldeia Castanhal, na zona rural de Barreirinha, no interior do Amazonas. As vítimas pertenciam à etnia Sateré-Mawé. Segundo a Polícia Civil, o jovem que confessou o crime relatou que o tio chegou ao local armado, fez ameaças e o obrigou a cometer os assassinatos.
A mãe das crianças, no entanto, apresentou uma versão diferente. Ela contou à polícia que o filho estava sob efeito de drogas no momento do crime e teria perdido o controle.
Os corpos das vítimas foram encaminhados ao necrotério de Barreirinha para exames periciais. A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. O suspeito e o tio apontado como mandante devem ser ouvidos nos próximos dias.