DESRESPEITO

Invadiram o cemitério e roubaram parte do corpo de uma mulher

Por Da Redação | Pato Branco (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Invadiram o cemitério e roubaram parte do corpo de uma mulher
Invadiram o cemitério e roubaram parte do corpo de uma mulher

Criminosos roubaram partes do corpo de uma mulher sepultada há quatro anos e incendiaram o local do sepultamento. A violação foi descoberta pelos familiares na manhã de quarta-feira (8), quando perceberam que o túmulo havia sido danificado e parte dos restos mortais levada pelos autores do crime.

O caso aconteceu em um cemitério de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. A mulher havia sido enterrada em 2021, e a gaveta onde estava o corpo foi parcialmente queimada. Próximo ao túmulo, os parentes encontraram garrafas de bebidas e restos de alimentos deixados pelos suspeitos, o que levantou a suspeita de um possível ritual no local.

A Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito para apurar o crime e identificar os responsáveis. De acordo com a corporação, os envolvidos podem ser enquadrados por dano ao patrimônio público e vilipêndio de cadáver, crimes previstos no Código Penal.

Em nota oficial, a Prefeitura de Pato Branco lamentou o ocorrido e informou que está colaborando com as investigações, além de prestar apoio à família da mulher. O cemitério passou por vistoria após o episódio, e medidas de segurança devem ser reforçadas para evitar novas invasões.

