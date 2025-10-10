Invadiram o cemitério e roubaram parte do corpo de uma mulher

Criminosos roubaram partes do corpo de uma mulher sepultada há quatro anos e incendiaram o local do sepultamento. A violação foi descoberta pelos familiares na manhã de quarta-feira (8), quando perceberam que o túmulo havia sido danificado e parte dos restos mortais levada pelos autores do crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em um cemitério de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. A mulher havia sido enterrada em 2021, e a gaveta onde estava o corpo foi parcialmente queimada. Próximo ao túmulo, os parentes encontraram garrafas de bebidas e restos de alimentos deixados pelos suspeitos, o que levantou a suspeita de um possível ritual no local.