10 de outubro de 2025
SÉRIE A-2

São José anuncia reforma no Martins Pereira para 2026

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Urbam
São José anuncia reforma no Martins Pereira para 2026

O Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, começa a receber uma série de melhorias estruturais para a próxima temporada, quando o São José voltará a disputar a Série A-2 do Campeonato Paulista, a partir de janeiro de 2026. As obras, conduzidas pela concessionária Gros Participações, têm como objetivo modernizar a casa da Águia do Vale e oferecer melhores condições tanto para atletas quanto para o público.

Entre as principais intervenções previstas estão a implantação de grama sintética nas áreas localizadas atrás dos gols, a construção de um novo banco de reservas e a retirada das tradicionais grades do tipo “lanças” que cercam o fosso entre o campo e as arquibancadas. Segundo a concessionária, a remoção das estruturas metálicas visa melhorar a visibilidade dos torcedores durante as partidas e proporcionar uma experiência mais confortável nas arquibancadas.

Além disso, o gramado principal do estádio passará por um processo completo de recuperação e tratamento. A medida busca garantir melhores condições de jogo e preservar a qualidade do campo, evitando a proliferação de pragas e de outros tipos de gramas que possam comprometer o desempenho do piso.

As melhorias fazem parte de um plano mais amplo de revitalização do Martins Pereira, que tem recebido eventos esportivos e culturais ao longo dos últimos anos. A expectativa é de que as obras estejam concluídas antes do início da pré-temporada do São José, que se prepara para o retorno à Série A-2, após cair nas quartas de final em 2024 e 2025.

