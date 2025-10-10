São José anuncia reforma no Martins Pereira para 2026

O Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, começa a receber uma série de melhorias estruturais para a próxima temporada, quando o São José voltará a disputar a Série A-2 do Campeonato Paulista, a partir de janeiro de 2026. As obras, conduzidas pela concessionária Gros Participações, têm como objetivo modernizar a casa da Águia do Vale e oferecer melhores condições tanto para atletas quanto para o público.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre as principais intervenções previstas estão a implantação de grama sintética nas áreas localizadas atrás dos gols, a construção de um novo banco de reservas e a retirada das tradicionais grades do tipo “lanças” que cercam o fosso entre o campo e as arquibancadas. Segundo a concessionária, a remoção das estruturas metálicas visa melhorar a visibilidade dos torcedores durante as partidas e proporcionar uma experiência mais confortável nas arquibancadas.