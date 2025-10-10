Homem é preso com 45 kg de cocaína em Taubaté

Na tarde desta sexta-feira (10), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas durante a Operação Cavalo de Aço, em Taubaté.



A ação foi conduzida por equipes da 5ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), após denúncia de que um veículo Fiat Pálio prata estaria transportando entorpecentes pela Rodovia Oswaldo Cruz, em direção à cidade.

