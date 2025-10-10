Homem é preso com 45 kg de cocaína em Taubaté

Na tarde desta sexta-feira (10), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas durante a Operação Cavalo de Aço, em Taubaté.
A ação foi conduzida por equipes da 5ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), após denúncia de que um veículo Fiat Pálio prata estaria transportando entorpecentes pela Rodovia Oswaldo Cruz, em direção à cidade.
Com o apoio do Centro de Gestão Integrada (CGI), o carro foi identificado por meio das câmeras de monitoramento nas proximidades do bairro Marlene Miranda. Ao perceber a aproximação das viaturas, o motorista tentou fugir, abandonando o veículo e correndo para uma área de mata, onde acabou abordado pelos policiais.
Durante a vistoria no automóvel, foram apreendidos 45 quilos de cocaína, sendo 13 kg de pasta base, além de duas balanças de precisão, dois celulares, munições e materiais usados para embalar a droga.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Taubaté, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.