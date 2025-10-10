Agora! Chuva forte atinge São José; Defesa Civil emite alerta

A Defesa Civil emitiu um alerta de chuva intensa no início da noite desta sexta-feira (10) para Jacareí, São José dos Campos e municípios vizinhos. Segundo o aviso, o temporal vem acompanhado de raios e ventos fortes, com recomendação para que os moradores evitem sair de casa e redobrem os cuidados nas próximas horas.
Por volta das 18h20, a chuva já caía com forte intensidade em São José dos Campos, afetando a visibilidade e deixando o trânsito lento em diversos pontos da cidade, especialmente nas avenidas Jorge Zarur, Cassiano Ricardo, Andrômeda e no entorno da Rodovia Presidente Dutra.
Equipes da Defesa Civil seguem em monitoramento constante das condições climáticas. O órgão orienta que a população não se abrigue sob árvores, nem estacione veículos próximos a torres de energia ou placas metálicas, devido ao risco de descargas elétricas.
A previsão é de que as chuvas continuem ao longo da noite em todo o Vale do Paraíba, com possibilidade de rajadas de vento e novos temporais isolados.