10 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHUVA FORTE

Agora! Chuva forte atinge São José; Defesa Civil emite alerta

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Chuva forte atinge São José
Chuva forte atinge São José

A Defesa Civil emitiu um alerta de chuva intensa no início da noite desta sexta-feira (10) para Jacareí, São José dos Campos e municípios vizinhos. Segundo o aviso, o temporal vem acompanhado de raios e ventos fortes, com recomendação para que os moradores evitem sair de casa e redobrem os cuidados nas próximas horas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por volta das 18h20, a chuva já caía com forte intensidade em São José dos Campos, afetando a visibilidade e deixando o trânsito lento em diversos pontos da cidade, especialmente nas avenidas Jorge Zarur, Cassiano Ricardo, Andrômeda e no entorno da Rodovia Presidente Dutra.

Equipes da Defesa Civil seguem em monitoramento constante das condições climáticas. O órgão orienta que a população não se abrigue sob árvores, nem estacione veículos próximos a torres de energia ou placas metálicas, devido ao risco de descargas elétricas.

A previsão é de que as chuvas continuem ao longo da noite em todo o Vale do Paraíba, com possibilidade de rajadas de vento e novos temporais isolados.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários