Casa de falsificação de bebidas é descoberta pela polícia em SJC

A Polícia Civil de São José dos Campos investiga um caso de falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas em um imóvel no bairro Jardim Cruzeiro do Sul. A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (10) pelo 3º Distrito Policial, após denúncia recebida pela Prefeitura Municipal sobre possível comércio irregular de bebidas.
Durante a vistoria na residência, localizada na rua Hónorato Gonçalves Teixeira, os agentes encontraram centenas de garrafas vazias e cheias de diferentes marcas, além de três tonéis e vários galões usados para armazenamento e envase. O material foi apreendido e lacrado para perícia técnica.
A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, e de equipes da Vigilância Sanitária e da Fiscalização da Prefeitura.
O proprietário do imóvel, identificado pela polícia como Márcio Pinto da Fonseca, informou às autoridades que o local era utilizado apenas para higienização de garrafas e envase de cachaça artesanal, além de servir como depósito. Segundo ele, as bebidas seriam comercializadas em uma adega na rua Carlos Nunes de Paula, no Jardim Imperial.
Márcio foi ouvido na delegacia na presença de seu advogado. O caso foi registrado como crime previsto no artigo 272 do Código Penal, que trata da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, cuja pena também se aplica a bebidas com ou sem teor alcoólico.
A ocorrência foi encaminhada para inquérito policial. O Instituto de Criminalística foi acionado e realizou a perícia no local. A investigação prossegue sob responsabilidade do 3º DP (Distrito Policial) de São José, com acompanhamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.