10 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VALE DA FÉ

VEJA VÍDEO: Motorista embriagado atropela dois romeiros na Dutra

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PRF/Divulgação

Dois romeiros ficaram feridos após serem atingidos por um carro na tarde desta sexta-feira (10) na Via Dutra (BR-116), na altura do quilômetro 124, em Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista de um veículo preto trafegava em zigue-zague pela pista, aparentando estar embriagado. Ele acabou colidindo contra outro automóvel e, em seguida, atingiu os dois romeiros que caminhavam pelo acostamento.

As vítimas foram socorridas com ferimentos leves ao Hospital da Fusam, em Caçapava. Segundo a PRF, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi detido em flagrante.

O impacto foi forte e um dos veículos teve uma das rodas arrancadas. Equipes da CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia, atuaram no atendimento à ocorrência e na remoção dos carros. A faixa da direita chegou a ser interditada para o trabalho das equipes, o que provocou lentidão no trecho.

A PRF alerta para o risco elevado de acidentes durante o período de romarias rumo a Aparecida. Centenas de fiéis seguem a pé pelo acostamento da Dutra nesta época do ano, o que exige atenção redobrada dos motoristas, principalmente em dias de chuva e com tráfego intenso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários