VEJA VÍDEO: Motorista embriagado atropela dois romeiros na Dutra

Dois romeiros ficaram feridos após serem atingidos por um carro na tarde desta sexta-feira (10) na Via Dutra (BR-116), na altura do quilômetro 124, em Caçapava.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista de um veículo preto trafegava em zigue-zague pela pista, aparentando estar embriagado. Ele acabou colidindo contra outro automóvel e, em seguida, atingiu os dois romeiros que caminhavam pelo acostamento.