VEJA VÍDEO: Motorista embriagado atropela dois romeiros na Dutra

Dois romeiros ficaram feridos após serem atingidos por um carro na tarde desta sexta-feira (10) na Via Dutra (BR-116), na altura do quilômetro 124, em Caçapava.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista de um veículo preto trafegava em zigue-zague pela pista, aparentando estar embriagado. Ele acabou colidindo contra outro automóvel e, em seguida, atingiu os dois romeiros que caminhavam pelo acostamento.
As vítimas foram socorridas com ferimentos leves ao Hospital da Fusam, em Caçapava. Segundo a PRF, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi detido em flagrante.
O impacto foi forte e um dos veículos teve uma das rodas arrancadas. Equipes da CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia, atuaram no atendimento à ocorrência e na remoção dos carros. A faixa da direita chegou a ser interditada para o trabalho das equipes, o que provocou lentidão no trecho.
A PRF alerta para o risco elevado de acidentes durante o período de romarias rumo a Aparecida. Centenas de fiéis seguem a pé pelo acostamento da Dutra nesta época do ano, o que exige atenção redobrada dos motoristas, principalmente em dias de chuva e com tráfego intenso.