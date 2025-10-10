10 de outubro de 2025
MOTORISTA EMBRIAGADO

URGENTE: Romeiros são atropelados após acidente na Dutra, no Vale

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
PRF/Divulgação

Dois romeiros foram atropelados na tarde desta sexta-feira (10), na Via Dutra, em trecho de Caçapava, em um acidente envolvendo um motorista com sinais de embriaguez (veja vídeo do local do acidente).

As informações preliminares são da Polícia Rodoviária Federal. "Duas vítimas leve. Atropelamento de dois romeiros, encaminhados para Hospital de Caçapava", informou a corporação.

"No local, dois veículos envolvidos. Colisão lateral seguido de atropelamento. Condutor do veículo 1 sendo encaminhado para o distrito policial de Caçapava por sinais de embriaguez e recusa [de fazer o teste do bafômetro]", informou a PRF.

A rodovia recebe milhares de romeiros, que seguem com destino a Aparecida, para a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

*Matéria em atualização

