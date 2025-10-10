URGENTE: Romeiros são atropelados após acidente na Dutra, no Vale

Dois romeiros foram atropelados na tarde desta sexta-feira (10), na Via Dutra, em trecho de Caçapava, em um acidente envolvendo um motorista com sinais de embriaguez (veja vídeo do local do acidente).

As informações preliminares são da Polícia Rodoviária Federal. "Duas vítimas leve. Atropelamento de dois romeiros, encaminhados para Hospital de Caçapava", informou a corporação.