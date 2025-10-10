URGENTE: Romeiros são atropelados após acidente na Dutra, no Vale

Dois romeiros foram atropelados na tarde desta sexta-feira (10), na Via Dutra, em trecho de Caçapava, em um acidente envolvendo um motorista com sinais de embriaguez (veja vídeo do local do acidente).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As informações preliminares são da Polícia Rodoviária Federal. "Duas vítimas leve. Atropelamento de dois romeiros, encaminhados para Hospital de Caçapava", informou a corporação.
"No local, dois veículos envolvidos. Colisão lateral seguido de atropelamento. Condutor do veículo 1 sendo encaminhado para o distrito policial de Caçapava por sinais de embriaguez e recusa [de fazer o teste do bafômetro]", informou a PRF.
A rodovia recebe milhares de romeiros, que seguem com destino a Aparecida, para a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
*Matéria em atualização