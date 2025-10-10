Na Justiça, MP cobra Plano de Regularização Fundiária em São José

O Ministério Público ajuizou uma ação para pedir que a Prefeitura de São José dos Campos seja obrigada a elaborar e implementar o Plano Municipal de Regularização Fundiária, que é previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 2018, mas nunca saiu do papel.

Em decisão liminar, a juíza Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, da 2ª Vara da Fazenda Pública, agendou para o dia 3 de dezembro uma audiência de instrução e julgamento. Nessa data, a Prefeitura deve apresentar: relatório contendo todos os núcleos urbanos informais identificados no município, informando a classificação preliminar quanto à modalidade de regularização fundiária aplicável e os critérios utilizados para tal classificação; relatório descrevendo o andamento das regularizações fundiárias atualmente em curso; e informações sobre a divulgação anual de relatórios sobre metas atingidas pelo Plano de Regularização Fundiária, relativamente aos anos de 2019 a 2024.