Engavetamento na Tamoios causa interdição e atrasos

Um engavetamento envolvendo quatro caminhões e um carro de passeio foi registrado na manhã desta sexta-feira (10) na altura do km 65 da Rodovia dos Tamoios, no sentido litoral. O acidente ocorreu por volta das 8h, durante a Operação Comboio na Serra Nova.

De acordo com informações da Concessionária Tamoios, o caminhão Rodotrem, que transportava cerca de 60 toneladas de açúcar, não conseguiu frear devido à chuva e à neblina e acabou colidindo com os demais veículos que estavam parados na fila do comboio.

