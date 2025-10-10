Engavetamento na Tamoios causa interdição e atrasos

Um engavetamento envolvendo quatro caminhões e um carro de passeio foi registrado na manhã desta sexta-feira (10) na altura do km 65 da Rodovia dos Tamoios, no sentido litoral. O acidente ocorreu por volta das 8h, durante a Operação Comboio na Serra Nova.
De acordo com informações da Concessionária Tamoios, o caminhão Rodotrem, que transportava cerca de 60 toneladas de açúcar, não conseguiu frear devido à chuva e à neblina e acabou colidindo com os demais veículos que estavam parados na fila do comboio.
Duas pessoas ficaram feridas — uma com ferimentos leves e outra com ferimentos moderados. A faixa da direita permanece interditada, e os veículos envolvidos ainda estão no local. O tráfego segue operando em sistema Pare e Siga, sob acompanhamento da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária.
Por conta do acidente, os comboios na Serra Nova sofrem atrasos. Já a Serra Antiga continua interditada, devido ao alto volume de chuvas e ao risco de deslizamentos de terra.
A orientação aos motoristas é redobrar a atenção, respeitar a sinalização e manter distância segura entre os veículos, especialmente em trechos de serra e sob chuva.