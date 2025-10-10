'Psicopata’ mata o pai com ‘feijoada assassina’, diz polícia

Uma feijoada envenenada teria sido usada por uma “psicopata” para matar o próprio pai, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O crime, revelado nesta terça-feira (7), resultou na prisão de duas mulheres, entre elas Michele Paiva da Silva, de 42 anos, acusada de encomendar a morte de Neil Corrêa da Silva, de 65 anos.

De acordo com as investigações, Michele, estudante de Direito, pagou a viagem de Ana Paula Veloso, moradora de Guarulhos (SP), até o Rio de Janeiro para executar o plano de envenenamento em abril deste ano. As duas foram presas na Baixada Fluminense após meses de apuração.

Feijoada envenenada