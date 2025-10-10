Fábrica de cachaça fechada em SJC tinha indício de 'contaminação'

Uma fábrica clandestina de cachaça com indícios de contaminação por insetos e roedores foi fechada pela Polícia Civil na manhã desta última quinta-feira (10) em São José dos Campos. O local funcionava nos fundos de um empório de produtos típicos mineiros, na zona sul da cidade, e armazenava bebidas em tonéis abertos e sem identificação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A operação foi conduzida por equipes do 4º DP (Distrito Policial), com apoio da Vigilância Sanitária, da Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil Municipal.
Durante a ação, o responsável pelo estabelecimento, um homem de 44 anos, foi preso em flagrante por falsificação de produto destinado ao consumo humano, crime previsto no artigo 272 do Código Penal, com pena de 4 a 8 anos de prisão, além de multa. O empório também foi autuado e interditado por falta de alvará e licença sanitária.
Tonéis abertos e produtos sem identificação
De acordo com a Polícia Civil, os agentes encontraram tonéis com líquidos sem identificação, vasilhames, rótulos e materiais de envase. O conteúdo indicava a produção irregular de bebidas alcoólicas, com embalagens de duas marcas diferentes de cachaça, o que levantou suspeita de tentativa de simular qualidade e procedência para enganar consumidores.
Imagens registradas durante a vistoria mostram tonéis abertos e expostos, com possível contaminação por insetos e roedores. Também foi encontrado um fraco de dedetização contendo clorpirifós, substância tóxica e proibida em processos alimentícios, segundo o boletim de ocorrência.
Perícia e risco químico
O Instituto de Criminalística foi acionado para coletar amostras e realizar análises laboratoriais, a fim de identificar se havia metanol, organofosforados ou outras substâncias nocivas na bebida.
Por conta do risco de inflamabilidade, os tonéis permaneceram no local após a coleta. Onze rótulos foram apreendidos como prova material.
Prisão e investigação
O suspeito permaneceu em silêncio durante o interrogatório, acompanhado de advogado. A prisão foi ratificada pela autoridade policial, sem concessão de fiança.
As amostras apreendidas foram encaminhadas para análise pericial. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar possíveis ramificações comerciais e a origem dos insumos utilizados na produção clandestina.