Fábrica de cachaça fechada em SJC tinha indício de 'contaminação'

Uma fábrica clandestina de cachaça com indícios de contaminação por insetos e roedores foi fechada pela Polícia Civil na manhã desta última quinta-feira (10) em São José dos Campos. O local funcionava nos fundos de um empório de produtos típicos mineiros, na zona sul da cidade, e armazenava bebidas em tonéis abertos e sem identificação.

A operação foi conduzida por equipes do 4º DP (Distrito Policial), com apoio da Vigilância Sanitária, da Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil Municipal.