OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TAUBATÉ

Homem fica preso a 4 metros de altura em manutenção de iluminação

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um funcionário da Prefeitura de Taubaté ficou preso no cesto elevador ao realizar manutenção de iluminação pública na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 10h40. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate utilizando técnicas de salvamento em altura e equipamentos específicos.

O homem ficou preso a uma altura de 4 metros, mas permaneceu calmo e não se feriu.

O resgate foi realizado com total segurança. Após avaliação pela equipe de resgate, foi liberado no local.

