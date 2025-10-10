Homem fica preso a 4 metros de altura em manutenção de iluminação

Um funcionário da Prefeitura de Taubaté ficou preso no cesto elevador ao realizar manutenção de iluminação pública na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 10h40. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate utilizando técnicas de salvamento em altura e equipamentos específicos.
O homem ficou preso a uma altura de 4 metros, mas permaneceu calmo e não se feriu.
O resgate foi realizado com total segurança. Após avaliação pela equipe de resgate, foi liberado no local.