Casal é preso após furtar liquidificador e forno em casa de SJC

Um casal foi preso na Comunidade do Rhodia, na zona norte de São José dos Campos, por furto a uma residência na rua São Jorge, no bairro Santana.

A ocorrência foi registrada na madrugada de sexta-feira (10), por volta das 2h30, quando policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram informados sobre o furto de um liquidificador, um forno elétrico e um patinete do interior da residência.

