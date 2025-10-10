Casal é preso após furtar liquidificador e forno em casa de SJC

Um casal foi preso na Comunidade do Rhodia, na zona norte de São José dos Campos, por furto a uma residência na rua São Jorge, no bairro Santana.
A ocorrência foi registrada na madrugada de sexta-feira (10), por volta das 2h30, quando policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram informados sobre o furto de um liquidificador, um forno elétrico e um patinete do interior da residência.
Com base nas informações sobre as características e vestimentas dos autores, os policiais intensificaram o patrulhamento nas adjacências e, ao adentrar a Comunidade do Rhodia, avistaram os suspeitos que tentaram fugir, mas foram capturados. Eles confessaram o crime e afirmaram que dispensaram os itens quando avistaram a viatura.
Diante dos fatos, a dupla, que possuía passagens criminais pelos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas, foi presa e conduzida à Central de Flagrantes, permanecendo à disposição da Justiça.