10 de outubro de 2025
FORAGIDO

Procurado por receptação é preso pela PM em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de receptação foi preso em Taubaté na quinta-feira (9).

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) patrulhavam o bairro Canuto Borges, quando abordaram um suspeito na rua José Benedito Fabiano. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de Taubaté, permanecendo à disposição da Justiça.

