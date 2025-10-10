Procurado por receptação é preso pela PM em Taubaté

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de receptação foi preso em Taubaté na quinta-feira (9).

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) patrulhavam o bairro Canuto Borges, quando abordaram um suspeito na rua José Benedito Fabiano. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação.

