ATENÇÃO: Ladrão rouba carro e atira contra a polícia em São José

Um roubo de veículo provocou uma ação de perseguição policial com a participação de várias viaturas e do helicóptero Águia na quinta-feira (9)
A ocorrência começou quando policiais militares do 1° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento em São José dos Campos, foram alertados sobre um roubo de um veículo Parati que estava ocorrendo na rua Budapest.
Uma testemunha ligou para o 190 para relatar o crime e começou a seguir o carro enquanto ele se movia pela zona norte.
Com o auxílio das câmeras do sistema de monitoramento municipal, as equipes conseguiram acompanhar em tempo real todo o trajeto do veículo. O homem tentou fugir e chegou a disparar uma arma de fogo contra os policiais, mas ninguém foi ferido.
Ele deixou o carro e seguiu a pé, mas foi detido pelos policiais. A Parati foi encontrada abandonada na rua Doutor Othon Santos Mercadante.
O suspeito, com histórico de envolvimento em diversos delitos de automóveis na região, foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.