ATENÇÃO: Ladrão rouba carro e atira contra a polícia em São José

Um roubo de veículo provocou uma ação de perseguição policial com a participação de várias viaturas e do helicóptero Águia na quinta-feira (9)

A ocorrência começou quando policiais militares do 1° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento em São José dos Campos, foram alertados sobre um roubo de um veículo Parati que estava ocorrendo na rua Budapest.

Uma testemunha ligou para o 190 para relatar o crime e começou a seguir o carro enquanto ele se movia pela zona norte.