Tamoios segue interditada após chuva e tem longo congestionamento

A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Caraguatatuba, continua interditada nesta sexta-feira (10) por conta do alto volume de chuva registrado nos últimos três dias, que ultrapassou 100 milímetros, limite máximo de segurança para risco de queda de barreiras.

De acordo com boletim atualizado às 8h, a concessionária informou que, apesar de não terem ocorrido deslizamentos durante a noite, as estações meteorológicas da Tamoios ainda registram chuvas intensas. Por esse motivo, o tráfego segue sendo realizado apenas em operação comboio pela Serra Nova, com acompanhamento da Polícia Militar Rodoviária e de equipes da própria concessionária.

Desde o início da operação, 23 comboios foram realizados, permitindo o fluxo de veículos entre o Litoral Norte e o Vale do Paraíba. A travessia ocorre da seguinte forma: