Criminosos arrombam loja de roupas com carro roubado em Caraguá

Uma loja de roupas localizada na Avenida José da Costa Pinheiro Júnior, no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, foi alvo de furto na madrugada desta sexta-feira (10). O crime ocorreu por volta das 2h23 e foi registrado por uma câmera de segurança instalada no local.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os criminosos utilizam um carro para arrombar a porta do estabelecimento. Após o impacto, eles entram rapidamente na loja e levam diversas peças de roupa, fugindo em seguida.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o carro usado na ação havia sido roubado cerca de 30 minutos antes, nas proximidades da UPA do Perequê Mirim, de um motorista de aplicativo, que foi rendido pelos criminosos.