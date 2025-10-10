10 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Criminosos arrombam loja de roupas com carro roubado em Caraguá

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro foi utilizado para furto
Carro foi utilizado para furto

Uma loja de roupas localizada na Avenida José da Costa Pinheiro Júnior, no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, foi alvo de furto na madrugada desta sexta-feira (10). O crime ocorreu por volta das 2h23 e foi registrado por uma câmera de segurança instalada no local.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os criminosos utilizam um carro para arrombar a porta do estabelecimento. Após o impacto, eles entram rapidamente na loja e levam diversas peças de roupa, fugindo em seguida.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o carro usado na ação havia sido roubado cerca de 30 minutos antes, nas proximidades da UPA do Perequê Mirim, de um motorista de aplicativo, que foi rendido pelos criminosos.

O proprietário da loja informou que ainda não é possível calcular o valor total do prejuízo. Até a publicação desta matéria, o boletim de ocorrência ainda não havia sido registrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve analisar as imagens das câmeras de segurança e apurar se os mesmos suspeitos participaram do roubo do veículo e do arrombamento ao comércio.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários