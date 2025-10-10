Morte em racha no Vale: Tiraram nossos sonhos, diz viúva de Jean

“Tiraram nossos sonhos. Ele era trabalhador, cuidava da nossa moto, da nossa vida. Infelizmente, esses dois rapazes destruíram todos os nossos planos. Eu posso continuar, mas ele não estará aqui para realizar tudo o que sonhamos juntos.”

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O desabafo é de Nathália Plata, viúva de Jean Carlo Barbosa Máximo, de 31 anos, que morreu em um grave acidente provocado por um racha no último domingo (5), em Caçapava.