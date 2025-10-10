10 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INAUGURAÇÃO

Multidão marca inauguração da 4ª unidade do Shibata em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Shibata inaugura mais uma loja em Taubaté
Shibata inaugura mais uma loja em Taubaté

O Grupo Shibata inaugurou sua quarta unidade em Taubaté, nesta última quinta-feira (9), em um evento que movimentou o bairro Parque São Luís. A abertura atraiu moradores da região, que lotaram as ruas próximas para acompanhar o início das atividades do novo supermercado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O novo Shibata está instalado na rua Padre Fischer, nº 1795, na estrada velha Taubaté–Tremembé, e tem 3.200 m² de área de vendas, 25 checkouts e 315 vagas de estacionamento, além de um mall com lojas e serviços. A estrutura moderna inclui padaria e confeitaria artesanais, açougue premium, setor de hortifrúti selecionado e uma ampla variedade de produtos importados e gourmet.

Além das ofertas da rede, o espaço também abriga marcas conhecidas, como 'O Boticário', 'Cacau Show' e 'Chiquinho Sorvetes', ampliando o conceito de centro de compras em um único local.

Durante a cerimônia de inauguração, estiveram presentes a família Shibata, fundadora do grupo, o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), e diversas autoridades locais, que destacaram a importância do investimento para o desenvolvimento econômico da cidade.

“Taubaté sempre foi uma prioridade para nós, e inaugurar a 4ª loja na cidade é um motivo de muito orgulho”, afirmou Fernando Shibata, diretor da rede.

A nova unidade também representa um impulso para a geração de empregos: cerca de 350 vagas foram abertas em setores como açougue, padaria, depósito, frios, segurança, limpeza, atendimento e áreas administrativas.

Com a inauguração, o Grupo Shibata atinge 32 lojas no Estado de São Paulo, reforçando sua presença no Vale do Paraíba, onde também atua em municípios como Caçapava, Caraguatatuba, Jacareí, Mogi das Cruzes, São Sebastião, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Ubatuba.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários