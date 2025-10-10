Multidão marca inauguração da 4ª unidade do Shibata em Taubaté

O Grupo Shibata inaugurou sua quarta unidade em Taubaté, nesta última quinta-feira (9), em um evento que movimentou o bairro Parque São Luís. A abertura atraiu moradores da região, que lotaram as ruas próximas para acompanhar o início das atividades do novo supermercado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O novo Shibata está instalado na rua Padre Fischer, nº 1795, na estrada velha Taubaté–Tremembé, e tem 3.200 m² de área de vendas, 25 checkouts e 315 vagas de estacionamento, além de um mall com lojas e serviços. A estrutura moderna inclui padaria e confeitaria artesanais, açougue premium, setor de hortifrúti selecionado e uma ampla variedade de produtos importados e gourmet.