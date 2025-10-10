Cozinha de hospital do Vale é fechada com risco de contaminação

A Vigilância Sanitária de Guaratinguetá interditou, na tarde de quinta-feira (9), a cozinha da Santa Casa de Misericórdia, responsável pelo preparo de refeições do Serviço de Diálise. A decisão ocorreu após denúncia por e-mail às 9h57 e inspeção às 15h20, quando os fiscais constataram grande quantidade de água suja no piso, goteiras em viga de sustentação e sobre a coifa, buraco na laje da área de lavagem de hortaliças, além de desabamento parcial do teto em uma sala.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o relatório, havia armário com acúmulo de água suja, utensílios e equipamentos molhados, panela com alimento em contato direto com o chão, utensílios armazenados no piso e janelas sem vidros, deixando o ambiente exposto a intempéries e vetores.
Diante do “risco iminente de contaminação” e da ausência de condições seguras para manipulação de alimentos, a equipe lavrou um autos de Infração e interditou o local.
A nutricionista responsável pelo setor, Gabriela Antunes da Costa comunicou internamente que “o ambiente não se encontra apto para o preparo e distribuição segura das refeições, representando risco potencial à segurança alimentar e à saúde dos pacientes e colaboradores”.
A unidade hospitalar pertence à Irmandade Senhor dos Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá.
A interdição permanece até a correção das irregularidades, nova vistoria e liberação sanitária.
A reportagem tentou contato com a Santa Casa e com a administração do Serviço de Diálise para posicionamento sobre a manutenção do fornecimento de refeições e medidas emergenciais para os pacientes.