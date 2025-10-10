Cozinha de hospital do Vale é fechada com risco de contaminação

A Vigilância Sanitária de Guaratinguetá interditou, na tarde de quinta-feira (9), a cozinha da Santa Casa de Misericórdia, responsável pelo preparo de refeições do Serviço de Diálise. A decisão ocorreu após denúncia por e-mail às 9h57 e inspeção às 15h20, quando os fiscais constataram grande quantidade de água suja no piso, goteiras em viga de sustentação e sobre a coifa, buraco na laje da área de lavagem de hortaliças, além de desabamento parcial do teto em uma sala.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o relatório, havia armário com acúmulo de água suja, utensílios e equipamentos molhados, panela com alimento em contato direto com o chão, utensílios armazenados no piso e janelas sem vidros, deixando o ambiente exposto a intempéries e vetores.