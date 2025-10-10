10 de outubro de 2025
MURALHA PAULISTA

Homem com dívida de R$ 750 mil em pensão é preso na região

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Empresário de 60 anos procurado em São Paulo foi preso em São Sebastião com auxílio de câmeras do COI integradas ao Muralha Paulista
Um homem foi preso em São Sebastião na quinta-feira (9) por uma dívida de pensão alimentícia que ultrapassa R$ 750 mil. A prisão foi a primeira realizada após a integração do sistema de monitoramento local ao programa estadual Muralha Paulista.

O empresário, de 60 anos, estava dirigindo um veículo Honda CR-V preto quando as câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) reconheceram a placa por meio da tecnologia OCR (leitura automática de placas) e emitiram um alerta à Polícia Municipal.

Com o veículo sendo acompanhado em tempo real, a Polícia Municipal conseguiu abordar o procurado no bairro Pontal da Cruz. Após a confirmação do mandado de prisão, que vinha da Vara da Família de Santo Amaro (SP),  o homem foi conduzido à Delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Muralha Paulista é uma plataforma integrada que conecta bases de dados criminais e informações de segurança de diversos órgãos.

