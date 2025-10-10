Homem com dívida de R$ 750 mil em pensão é preso na região

Um homem foi preso em São Sebastião na quinta-feira (9) por uma dívida de pensão alimentícia que ultrapassa R$ 750 mil. A prisão foi a primeira realizada após a integração do sistema de monitoramento local ao programa estadual Muralha Paulista.
O empresário, de 60 anos, estava dirigindo um veículo Honda CR-V preto quando as câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) reconheceram a placa por meio da tecnologia OCR (leitura automática de placas) e emitiram um alerta à Polícia Municipal.
Com o veículo sendo acompanhado em tempo real, a Polícia Municipal conseguiu abordar o procurado no bairro Pontal da Cruz. Após a confirmação do mandado de prisão, que vinha da Vara da Família de Santo Amaro (SP), o homem foi conduzido à Delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Muralha Paulista é uma plataforma integrada que conecta bases de dados criminais e informações de segurança de diversos órgãos.